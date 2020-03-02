Четырёхрукий робот-музыкант Шимон, которого мир впервые увидел в 2017 году, научился двигаться под музыку, писать тексты песен и затем исполнять их вместе со своей музыкальной группой. Более того, он даже отправится на гастроли, чтобы представить широкой публике свой первый альбом Shimon Sings.

Роботы берут на себя немало рутинной работы, тем самым освобождая людям время на более приятные и творческие процессы. Однако, похоже, что даже последние не защищены от автоматизации.Четырёхрукий робот-музыкант Шимон (Shimon), которого мир впервые увидел в 2017 году, научился петь, двигаться под музыку, писать тексты и сочинять к ним свои собственные мелодии. Более того, он даже отправится на гастроли, чтобы представить широкой публике свой первый альбом.Три года назад Шимон начал с игры на ударном музыкальном инструменте — маримбе. Он импровизировал, сочинял простые мелодии и учился управлять "руками". Ниже показаны его прогресс за время обучения и первая музыкальная композиция:Шимон учится своему ремеслу так же, как и другие роботы, получая и анализируя большое количество данных. Учёные "скормили" роботу 50 тысяч текстов песен в стилях джаз, прогрессивный рок и хип-хоп.Благодаря такой базе и правилам, которые он выучил, её изучая, Шимон научился сам сочинять тексты для своих будущих композиций. При этом, как отмечают разработчики робота, он знает, что делает музыку привлекательной для слушателей.Чтобы рифмы и ритм, которые так важны в песнях, были на высоте, команда инженеров тренирует Шимона с помощью метода под названием глубокое обучение. Его специалисты сочетают с обучением семантическим знаниям. Иными словами, люди учат робота "понимать" смысл слов и словосочетаний.Процесс создания композиции начинает разработчик Шимона профессор Гил Вайнберг (Gil Weinberg) из Технологического института Джорджии. Он задаёт роботу тему, а тот пишет по ней текст для песни."Вы даёте такое слово, как "буря", а он [робот] выдаёт большое количество родственных слов, таких как "дождь", — рассказывает один из членов команды разработчиков Ричард Сэйвери (Richard Savery). — Он запускает процесс генерации большого количества материала, затем решает, что из этого стоящее, и генерирует на основе этого ещё больше [материала]".Полученные тексты хоть и состоят из слов и фраз, которые звучат как предложения, на самом деле имеют мало смысла. С другой стороны, немало современных композиций представляют собой ни что иное, как красиво звучащий набор слов, так что Шимон вполне вписывается в современные тренды.Помимо текстов песен, робот может сочинить и мелодию под свои стихи, но по большей части их пишет увлечённый профессор Вайнберг.Команда инженеров из Университета имени Помпеу Фабра в Испании разработала для Шимона уникальный голос. Для этого они использовали собственные алгоритмы машинного обучения и сотни существующих песен.Создатели также позаботились о том, чтобы Шимон выглядел более реалистично благодаря двигающимся голове, бровям и рту, который открывается в такт пению. Головой робот может качать под музыку, наклоняться к маримбе и оглядываться на своих товарищей по группе.Шимон и его группа.Фото Gil Weinberg.В ближайшие несколько месяцев робот-музыкант Шимон и его команда собираются выпустить альбом Shimon Sings, состоящий из восьми-десяти песен. Сообщается, что весной его можно будет прослушать на интернет-сервисе потокового аудио Spotify. Помимо этого необычный музыкальный коллектив планирует отправиться на гастроли.Ранее "33Live.RuНаука" рассказывали о роботизированной руке, которая может сыграть на пианино и разрезать бумагу. Кроме того, мы писали о том, как роботов научили обманывать и потеть, а также обучаться совместно с человеком.