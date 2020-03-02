Январское снижение показателя зафиксировано впервые за 5 лет.

В январе текущего года российские банки выдали на 21,7% меньше кредитных карт, чем годом ранее — всего 540 тысяч. Как отмечает бюро кредитных историй “Эквифакс”, с чьим исследованием ознакомился РБК, в денежном выражении выдачи сократились еще весомее: на 22,7%, до 22,8 млрд руб.В бюро “Эквифакс” полагают, что так на рынок розничного кредитования повлияли меры, предпринимаемые Банком России.Аналогичное мнение высказала и вице-президент международного рейтингового агентства Moody`s Ольга Ульянова, полагающая, что падение показателей объясняется продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования.“В период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами”, — пояснила Ульянова, добавив, что январь — “низкий сезон” для потребкредитования, так что “общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно”.Наибольшее снижение наблюдалось по картам с большими кредитными лимитами, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Эксперт связывает это с введением ПДН.“В формуле расчета ПДН зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами”, — приводит комментарий Волкова РБК.Ранее “Эквифакс” сообщало о том, что за январь-сентябрь 2019 года российские банки выдали 8,6 млн новых кредиток. Показатель на 16% превысил результаты аналогичного периода 2018 года. В числе основных драйверов роста эксперты указывали более высокие лимиты по картам по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, если ранее банки наращивали свои кредитные портфели без оглядки на уже существующую нагрузку заемщиков, введение ПДН явно охладило их пыл.