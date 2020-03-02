В январе 2020 года российские банки сократили выдачу кредитных карт гражданам на 20%. Такие данные предоставили аналитики бюро Эквифакс. Количество оформленных карт снизилось до 540,2 тысячи ..

В январе 2020 года российские банки сократили выдачу кредитных карт гражданам на 20%. Такие данные предоставили аналитики бюро "Эквифакс".Количество оформленных карт снизилось до 540,2 тысячи штук. В денежном выражении выдачи упали до 22,8 миллиарда рублей, передает РБК.По словам экспертов, январь обычно всегда является "низким сезоном" для оформления карт. Кроме того, на падение повлияли меры Центробанка, принятые для ослабления сегмента потребительского кредитования, сообщает .