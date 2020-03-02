В ОНК сообщили, что по итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского солдата Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восьмерых человек в воинской части в Забайкальском крае, признали вменяемым. Его адвокат, однако, сказал, что у него такой информации нет.

По итогам экспертизы в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в октябре застрелил восьмерых человек в воинской части в Забайкальском крае, признали вменяемым.Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников со ссылкой на одного из членов комитета, который посетил СИЗО "Бутырка".По его словам, Шамсутдинов уже этапирован в Читу.Адвокат Руслан Нагиев, со своей стороны, подтвердил, что Рамиль этапирован в Читу. Однако информации о результатах экспертизы у него нет."Следователь их не получал. Соответственно, сторона защиты тоже", — отметил адвокат.Стрельбу по сослуживцам солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл 25 октября 2019 года. Восемь военнослужащих были убиты, двое ранены.В Минобороны тогда заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, которые не были связаны с прохождением службы.В конце декабря по факту неуставных отношений в этой части было возбуждено уголовное дело. Шамсутдинов и еще несколько солдат были признаны потерпевшими.