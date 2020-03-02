Австралийские учёные выяснили, что экстракт шафрана может стать натуральной альтернативой снотворным средствам. Эффективность такой добавки уже подтверждена в небольшом клиническом испытании. Однако людям, имеющим проблемы со сном, лучше не заниматься шафрановым самолечением.

Многим пациентам, имеющим проблемы со сном, приходится полагаться на медицинские препараты, чтобы организм получал необходимый отдых.Однако исследователи из Университета Мёрдока в Австралии уверены: существует не менее эффективная натуральная альтернатива снотворному. Это добавка, содержащая экстракт шафрана.В своём предыдущем исследовании команда выяснила, что антидепрессанты для лечения лёгкой и умеренной депрессии работают лучше в содружестве с такой растительной добавкой. При этом оказалось, что пряность также способствует улучшению сна.В ходе новой работы специалисты должны были подтвердить или опровергнуть выявленный эффект.В исследовании приняли участие 63 добровольца в возрасте от 18 до 70 лет, которые имели проблемы со сном по крайней мере в течение месяца.Уточняется, что все участники были физически здоровы, у них не было депрессии и они не принимали препаратов (помимо противозачаточных таблеток) в течение как минимум четырёх недель до начала испытания.В рамках эксперимента одна группа участников два раза в день на протяжении 28 дней получала экстракт шафрана в дозировке 14 миллиграммов. Это было запатентованное средство под названием Affron.Вторая группа получала плацебо. При этом никто из участников не знал, в какую именно группу был зачислен.Добровольцы регулярно заполняли опросники, в которых отчитывались о нарушениях сна и происходящих изменениях.Участники из экспериментальной группы сообщили, что добавка значительно улучшила качество их сна. Причём положительный эффект был заметен уже в первые семь дней приёма.Никаких побочных эффектов в ходе испытания выявлено не было, добавляют авторы работы.Впрочем, пока специалисты не советуют людям, испытывающим какие-либо проблемы со сном или страдающим от бессонницы, назначать самим себе экстракт шафрана.Во-первых, принцип действия известной пряности на организм остаётся неясным. Во-вторых, потребуются более масштабные исследования, чтобы оценить долгосрочные эффекты от употребления растительной добавки и рассчитать дозировку и длительность приёма для пациентов с различными нарушениями сна.Кстати, на проверке полученных результатов настаивают и сами авторы статьи, представленной в издании Journal of Clinical Sleep Medicine. Дело в том, что финансировала эту работу компания Pharmactive Biotech Products — производитель того самого средства Affron, которое получала экспериментальная группа участников. Об этом сообщает ресурс New Atlas.Добавим, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о пряностях и приправах, которые помогают похудеть, улучшить память и настроение, предотвратить желудочный грипп и даже победить рак головного мозга.