Двукратный чемпион мира Роман Репилов высказался по поводу популярности санного спорта и футбола. По его мнению, не так много российских футболистов сегодня на слуху. Также он заявил, что санный спорт является самым медалеемким из всех зимних видов спорта в России.

Двукратный чемпион мира Роман Репилов высказался по поводу популярности санного спорта и футбола. По его мнению, не так много российских футболистов сегодня на слуху. Также он заявил, что санный спорт является самым медалеемким из всех зимних видов спорта в России."Не считаю, что наш футбол лучше. Ну, кто из футболистов реально на слуху? Смолов, который забил "Реалу", Дзюба, который стал медийным после чемпионата мира-2018? Не говорю, что все наши футболисты плохие. Я к тому, что мой вид спорта не для слабаков. К тому же, наш спорт, наверное, самый медалеемкий", – цитирует Репилова Sport24.Напомним, что российский саночник стал победителем общего зачета Кубка мира в сезоне-2019/20. Ранее он добивался подобного успеха в 2017 году.