Из-за возросшей на фоне эпидемии коронавируса волатильности, сроки первичного размещения могут быть пересмотрены.

Сбербанк готовит несколько первичных публичных размещений (IPO) на Московской бирже. Однако глобальная эпидемия коронавируса может внести свои коррективы.“С несколькими эмитентами сейчас работаем. Но сроки, конечно, потребуют дополнительного обсуждения ввиду возросшей волатильности на рынке в связи с распространением коронавируса. Листинг этих компаний планируется на Московской бирже”, — пояснил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.Ранее он сообщал о том, что проведение IPO в 2020 году обдумывают не меньше десятка российских компаний, а организовать его смогут 3-4 из них.По словам Попова в целом в качестве площадок для первичного размещения российские эмитенты рассматривают как отечественную, так и американскую биржу.“Размеры сделок варьируются, в среднем, от 250 до 500 миллионов долларов. В качестве площадок для размещения рассматриваются как Московская биржа, так и NASDAQ. Мы в диалоге со всеми кандидатами, но по понятным причинам не можем раскрывать детали”, — пояснил Попов.Страх инвесторов перед стремительно распространяющейся эпидемией коронавируса COVID-19 спровоцировал настоящую панику на фондовом рынке. Потери за 6 торговых дней составили порядка $6 трлн. При этом львиная доля пришлась на американские площадки: американский рынок акций потерял порядка $4 трлн.