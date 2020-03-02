Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место приняли решение провести соревнования без зрителей. Это связано с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Организаторы седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место приняли решение провести соревнования без зрителей. Это связано с угрозой распространения коронавируса COVID-19.Об отсутствии болельщиков на очередном этапе Кубка мира стало известно чешскому агентству CTK. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что на ближайший этап Кубка мира продано билетов почти на 800 тысяч евро.Этап Кубка мира по биатлону в Чехии должен пройти с 5 по 8 марта.