Пожар вспыхнул на территории крупнейшего в России сталелитейного производства - Новолипецкого металлургического комбината.

Пожар вспыхнул на территории крупнейшего в России сталелитейного производства — Новолипецкого металлургического комбината, передает РИА Новости.О причинах ЧП ничего не сообщается. Известно лишь, что полыхает реверсивный прокатный стан, а пожару присвоен третий, повышенный номер сложности.По данным ТАСС, угрозы распространения огня нет. Информация о пострадавших не поступала.Летом 2019 года в одном из цехов НЛМК вспыхнула проводка, тогда пожар тушили по повышенному номеру.