Во вторник сирийские военные проводят зачистку в стратегически важном городе Саракиб (провинция Идлиб), из которого удалось выбить боевиков.

Во вторник сирийские военные проводят зачистку в стратегически важном городе Саракиб (провинция Идлиб), из которого удалось выбить боевиков, передает "Интерфакс".Поддержку правительственной армии Сирии оказывают бойцы ливанской группировки "Хезболла". Отмечается, что военные намерены завершить зачистку до того, как боевики начнут контратаку.Ранее в 2020 году сирийской армии удалось отбить Саракиб, который несколько лет находился под контролем противников президента Сирии Башара Асада. Однако несколько дней назад боевикам при поддержке ВС Турции вновь удалось вернуть над ним контроль.Автотрасса М5, проходящая через этот город, соединяет Дамаск с Алеппо.