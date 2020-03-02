Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с применением насилия в отношении школьника в Добрянке. По предварительной информации, 27 февраля в зале физкультуры Висимской средней школы произошел конфликт между 14-летним и 10-летним школьниками.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента с применением насилия в отношении школьника в Добрянке. По предварительной информации, 27 февраля в зале физкультуры Висимской средней школы произошел конфликт между 14-летним и 10-летним школьниками, в результате которого подросток применил насилие по отношению к мальчику. Видео произошедшего опубликовано в социальных сетях.В настоящий момент следователи опросили очевидцев случившегося и педагогов. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства ЧП. В завершении проверки сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям подростка и педагогов, сообщили ГТРК "Пермь" в СУ СКР по Пермскому краю.