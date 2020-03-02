Специальный автомобиль для помощи дельфинам появится в Крыму. Он предназначен для того, чтобы на месте как можно быстрее оказать помощь морским обитателям либо перевести их в клинику. Об этом сообщает служба информации Вести – Севастополь.

Специальный автомобиль для помощи дельфинам появится в Крыму. Он предназначен для того, чтобы на месте как можно быстрее оказать помощь морским обитателям либо перевести их в клинику. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".Некоммерческой организации "Безмятежное море", занимающейся оказанием помощи дельфинам, удалось выиграть грант президента России. Как рассказали представители центра, ветеринары смогут провести диагностику пострадавшему животному прямо на берегу, в том числе даже сделать УЗИ и взять анализ крови. А в будущем планируется открыть специальный реабилитационный центр, где медики смогут лечить китообразных. Его расположат на западному берегу Крыма.Как сообщает "Безмятежное море", на крымском побережье регулярно случаются выбросы разных видов китообразных — белобочек, афалин, азовок. По собранной центром статистике, с апреля 2017 года живыми найдены около 60 выбросившихся водных млекопитающих, причем часть животных выбрасываются живыми, некоторые — тяжело больными или травмированными. Встречаются малыши, которых бросила кормящая самка. К сожалению, не менее 1200 дельфинов были обнаружены мертвыми.