Никакого ажиотажа среди пассажиров, которые находятся в международном аэропорту Шереметьево, не наблюдается.

Никакого ажиотажа среди пассажиров, которые находятся в международном аэропорту Шереметьево, не наблюдается.Об этом сообщил собственный корреспондент ВГТРК Александр Евстигнеев в прямом эфире программы "60 минут".По его словам, в терминале F, где 29 февраля был задержан пассажир рейса Москва — Пекин с подозрением на коронавирус COVID-19, все спокойно."Сотрудники медицинской службы Роспотребнадзора, которые одеты в белые халаты и маски, сопровождают пассажиров по одному и два человека. Их проверка проходит в специальных служебных помещениях", — рассказал Евстигнеев."Большинство пассажиров аэропорта носят защитные маски. Дополнительных мер безопасности нет", — уточнил журналист.По словам Евстигнеева, сотрудники службы безопасности Шереметьево проводят досмотр багажа в обычных масках. "Есть легкий намек на некоторую опасность, но ничего экстраординарного", — заключил он.У иностранного гражданина, прилетевшего 29 февраля в Пекин рейсом "Аэрофлота" SU204, подтвердился коронавирус. Данный пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт "Шереметьево". Лица, сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, были изолированы в спецгостиницу, где пройдут обязательный 14-дневный карантин. Среди них двое граждан России. Сообщалось, что ни у одного из двадцати следовавших на борту россиян симптомов COVID-19 пока выявлено не было.