Микробиологи и генетики провели обширный анализ женских вагинальных бактерий. И он преподнёс несколько сюрпризов.

В последние годы исследователи уделяют немало внимания изучению микробиоты кишечника человека. Однако сообщества бактерий, обитающих в других "регионах" организма, также важны для нашего здоровья.Так, вагинальная микробиота может быть связана с развитием многих женских заболеваний (от инфекций мочевыводящих путей до рака яичников) и даже влиять на течение беременности (к примеру, преждевременные роды могут быть опосредованы бактериальной инфекцией).При этом знания о разнообразии вагинальных бактерий до сих пор были довольно ограниченными. Например, было известно, что среди них чаще всего доминируют один или несколько видов из рода лактобацилл. Эти полезные микроорганизмы производят большое количество молочной кислоты, формируя среду, которая защищает женщин от инфекций.Чтобы расширить знания о вагинальной микробиоте, исследователи из Медицинской школы Университета Мэриленда в США создали первый каталог генов микроорганизмов, населяющих влагалище женщин. Он получил название VIRGO (в переводе с английского "Дева").Из сотен вагинальных метагеномов (образцов, содержащих генетический материал человека, бактерий и вирусов) команда выделила почти миллион генов примерно 300 видов бактерий. По оценкам исследователей, их база данных включает около 95% всех генов, обнаруженных в вагинальных микробиотах женщин из Северной Америки, Африки и Азии.Затем микробиологи и генетики использовали свой каталог для анализа ещё 1057 вагинальных метагеномов.В результате выяснилось, что вагинальные бактерии хоть и относительно малочисленны, но куда более генетически разнообразны, чем предполагалось. По сути, каждая женщина имеет "индивидуальные версии" этих микроорганизмов.Также команда обнаружила, что "оптимальная" микробиота влагалища, в которой доминируют упомянутые выше лактобациллы, фактически состоит из нескольких штаммов одного и того же вида. Каждый штамм имеет свою функцию в сообществе, а их комбинация определяет здоровье вагинальной микробиоты.Исследователи полагают, что новые данные в будущем приведут к созданию "живых" лекарств, которые помогут сбалансировать состав вагинальных бактерий у женщин с теми или иными проблемами.О проделанной работе команда отчиталась в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.К слову, каталог VIRGO представлен в открытом доступе и будет расширяться по мере появления новых данных. Создатели надеются, что он станет удобной справочной базой для исследователей, занимающихся проблемами женского здоровья.Ранее учёные выяснили, что плацента, считавшаяся стерильной, на самом деле имеет свою микробиоту. Также "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали об открытии опасных вирусов, содержащихся в мужской сперме.