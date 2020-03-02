Беспилотные автомобили уже не являются чем-то диковинным для столичных водителей — в Москве их тестируют фактически ежедневно. Теперь же стало известно, что машины с автопилотом выпустят на испытания за пределы МКАД.

Беспилотные автомобили уже не являются чем-то диковинным для столичных водителей - в Москве их тестируют фактически ежедневно. Теперь же стало известно, что машины с автопилотом выпустят на испытания за пределы МКАД.Более 100 беспилотных автомобилей Яндекса покинут испытательный периметр Москвы и будут ездить по дорогам ближайшего Подмосковья. Как сообщает "Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу НТИ "Автонет", тесты будут проводиться Яндексом совместно с Московским автодорожным институтом (МАДИ).Уточняется, что подмосковный цикл дорожных тестов будет проходить на основных вылетных магистралях - таких как Киевское, Минское, Можайское, Новорижское, Каширское шоссе. Упоминаются также "трассы на Балашиху и Волоколамск" - видимо, имеются в виду Горьковское и Волоколамское шоссе.Первые беспилотники могут появиться на подмосковных трассах буквально через пару недель, то есть, ближе к середине марта-2020.Автомобилистам переживать из-за появления автономных машин на дорогах общего пользования не стоит, поскольку за рулем тестовых беспилотников всегда находится водитель-инженер, который контролирует дорожную обстановку.