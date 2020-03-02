Полицейскими установлено, что в баре реализовывалась алкогольная продукция, в том числе немаркированная специальными федеральными марками, и табак для кальянов без соответствующей маркировки...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проверена деятельность кальян-бара на западе столицы.В результате проверочных мероприятий полицейскими установлено, что в баре реализовывалась алкогольная продукция, в том числе немаркированная специальными федеральными марками, и табак для кальянов без соответствующей маркировки.Товаросопроводительные документы на реализацию алкогольной продукции в заведении отсутствовали, а все расчеты проводились через онлайн-переводы без кассовых чеков.Также в кальянной можно было приобрести шарики с закисью азота.В помещении находилось 70 несовершеннолетних подростков в возрасте от 15 до 18 лет, которые были доставлены сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в территориальные отделы УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для освидетельствования, после чего их передали родителям.Составлено 5 административных протоколов: четыре по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах», один по статье 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».Изъятая продукция будет направлена на исследование.