Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. В дальнейшем запросы псевдомага возрастали...

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и Костромской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.По имеющейся информации, злоумышленники размещали в сети Интернет и средствах массовой информации объявления о том, что потомственная целительница может помочь в решении проблем с личной жизнью и финансовыми вопросами. Доверчивые граждане звонили по указанным телефонам и сообщали оператору свои данные. Через некоторое время помощники лжеэкстрасенса связывались с потерпевшими и уверяли, что из сотен тысяч обратившихся целительница выбрала именно их. Однако проблема требует незамедлительного вмешательства.Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. В дальнейшем запросы псевдомага возрастали. Ее помощники предлагали клиентам различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма полученных подозреваемыми денежных средств превысила два миллиона рублей.В настоящее время возбуждены семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в мошенничестве задержаны 10 человек – сама псевдоцелительница и девять ее помощников. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе обысков в арендованном офисе и по местам проживания фигурантов обнаружены деньги, документы учета и электронные носители информации, в которых фиксировались данные потерпевших, сумма поступивших денежных средств и псевдонимы операторов. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, сим-карты, оборудование для IP-телефонии, а также пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами.Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в отношении жителей ряда регионов Российской Федерации.Проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк