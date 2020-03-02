Участницы акции признались, что сегодняшнее ненастное утро, начавшееся с такого необычного поздравления, стало для них вдруг ярким и солнечным...

В рамках празднования Международного женского дня 8 Марта на территории Южного административного округа столицы, руководители ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественным советом при УВД по ЮАО провели акцию «Цветы для автоледи».В этот день на проезжую часть вышли начальник ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Павел Голубоцких со своим заместителем майором полиции Сергеем Олениным в сопровождении инспекторов ДПС.Сотрудники ГИБДД останавливали машины, за рулем которых находились девушки и женщины, отнюдь не для проверки, а для поздравления с праздником и пожелания участницам дорожного движения весеннего настроения, радости, улыбок и безопасных дорог.Участницы акции признались, что сегодняшнее ненастное утро, начавшееся с такого необычного поздравления лично начальником ОГИБДД, стало для них вдруг ярким и солнечным и останется в их памяти надолго. Очень приятно было услышать не строгое наставление, а поздравление и доброе напутствие.К поздравлениям полицейских присоединились члены Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов и Марат Зайнетдинов. Они пожелали автолюбительницам прекрасного настроения, счастья, внимания мужчин и не только на дорогах.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22