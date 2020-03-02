Участницы акции признались, что сегодняшнее ненастное утро, начавшееся с такого необычного поздравления, стало для них вдруг ярким и солнечным...
В рамках празднования Международного женского дня 8 Марта на территории Южного административного округа столицы, руководители ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественным советом при УВД по ЮАО провели акцию «Цветы для автоледи».
В этот день на проезжую часть вышли начальник ОГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Павел Голубоцких со своим заместителем майором полиции Сергеем Олениным в сопровождении инспекторов ДПС.
Сотрудники ГИБДД останавливали машины, за рулем которых находились девушки и женщины, отнюдь не для проверки, а для поздравления с праздником и пожелания участницам дорожного движения весеннего настроения, радости, улыбок и безопасных дорог.
Участницы акции признались, что сегодняшнее ненастное утро, начавшееся с такого необычного поздравления лично начальником ОГИБДД, стало для них вдруг ярким и солнечным и останется в их памяти надолго. Очень приятно было услышать не строгое наставление, а поздравление и доброе напутствие.
К поздравлениям полицейских присоединились члены Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов и Марат Зайнетдинов. Они пожелали автолюбительницам прекрасного настроения, счастья, внимания мужчин и не только на дорогах.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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