Один из самых высокопоставленных правительственных советников Великобритании заявил, что стране не нужны сельскохозяйственная и рыболовная отрасли, передает The Guardian.

Один из самых высокопоставленных правительственных советников Великобритании заявил, что стране не нужны сельскохозяйственная и рыболовная отрасли, передает The Guardian.В комментариях, о которых рассказали в Mail, доктор Тим Лениг сообщил, что пищевой сектор "не имеет критически важного значения" для экономики страны, и что сельское хозяйство и рыболовство "определенно таковыми не являются".Сообщается, что экономический советник канцлера в своих электронных письмах сказал, что министры могут последовать примеру Сингапура, который является процветающей с точки зрения экономики страной без собственного сельскохозяйственного сектора.Мнения Ленига, по всей вероятности, могут пробудить среди представителей этих секторов опасения, что министры захотат отказаться от гарантий для фермеров и рыбаков на предстоящих после Brexit торговых переговорах с США и Европейским союзом.Правительство, однако, дистанцировалось от комментариев, сделанных советником казначейства. Представитель кабинета министров сказал: "Мы ясно дали понять, что комментарии не соответствуют политике правительства".Источники сообщили, что замечания были сделаны в личных письмах и что Лениг не выступал от имени казначейства.Сельскохозяйственный и рыболовный секторы на данный момент составляют менее 1% экономики Великобритании соответственно.Но представители данных секторов в основном поддержали выход страны из Евросоюза на выборах 2016 года, поскольку сторонники кампании за выход из ЕС утверждали, что фермеры и рыбаки окажутся в лучшем положении после Brexit.Продовольственные стандарты оказались серьезной проблемой, так как участники переговоров готовятся к торговым переговорам со своими американскими коллегами в ближайшие недели.На прошлой неделе министр окружающей среды Джордж Юстис подвергся критике после того, как отказался исключить импорт хлорированной курицы и обработанной гормонами говядины из США в рамках торгового соглашения с Вашингтоном.Допуск таких обработанных и часто более дешевых продуктов в Великобританию может подорвать бизнес британских фермеров, которые работают по более высоким стандартам.