Деловая активность в производственном секторе еврозоны в феврале продолжила сокращаться, однако спад был наименьшим за год, несмотря на вспышку коронавируса и ее влияние на цепочки поставок.

Деловая активность в производственном секторе еврозоны в феврале продолжила сокращаться, однако спад был наименьшим за год, несмотря на вспышку коронавируса и ее влияние на цепочки поставок.Индекс менеджеров закупок (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе еврозоны в прошлом месяце повысился с январского уровня 47,9 до 49,2 пункта, сообщила исследовательская организация IHS Markit. Предварительная оценка составляла 49,1 пункта.Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Хотя PMI остается ниже отметки 50 пунктов в течение 13 месяцев подряд, значение индикатора превысило прогноз опрошенных Reuters аналитиков, которые не ожидали пересмотра предварительной оценки.Объем производства и новые заказы в еврозоне продолжали сокращаться в феврале, однако темпы сокращения были минимальными за 9 и 15 месяцев соответственно. Спад экспортной торговли, напротив, ускорился в прошлом месяце.Количество заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире приближается к 90 тысячам. Быстрое распространение вируса и меры, направленные на его сдерживание, привели к сбоям в цепочках поставок, подорвали глобальную деловую активность, а также вызвали панику на мировых рынках."Несмотря на широко распространенные сообщения от компаний о том, что вспышка коронавируса нарушила цепочки поставок и ударила по экспортным продажам, в феврале появились обнадеживающие признаки того, что спад производства в еврозоне замедляется", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон."Проблема заключается в том, что связанные с коронавирусом задержки поставок грозят ограничить производство в ближайшие месяцы, продлевая спад, который продолжается уже более года, — отметил Уильямсон. — Дальнейшее распространение эпидемии COVID-19 чревато усилением неприятия риска и сокращением расходов как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителей".