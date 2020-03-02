Страны G7 предпримут согласованные действия, чтобы ограничить влияние вспышки коронавируса на экономический рост, и на этой неделе их министры финансов обсудят, как лучше действовать, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает Reuters.

Страны G7 предпримут "согласованные действия", чтобы ограничить влияние вспышки коронавируса на экономический рост, и на этой неделе их министры финансов обсудят, как лучше действовать, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает Reuters."Будут согласованные действия. Вчера я разговаривал с председателем G7, министром финансов США Стивеном Мнучиным, и на этой неделе мы проведем телефонные переговоры министров финансов G7, чтобы скоординировать наши шаги", — сказал Ле Мэр в интервью телеканалу France 2.Он также сообщил, что проведет переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард."Мы должны действовать так, чтобы это влияние, которое, как мы знаем, будет иметь важное значение для роста, было как можно более ограниченным", — отметил Ле Мэр.Когда вспышка коронавируса была ограничена Китаем, министр ожидал, что COVID-19 сократит экономический рост Франции на 0,1 процентного пункта в 2020 году."Теперь, когда вспышка распространяется на другие страны, влияние на рост [ВВП] Франции будет гораздо более значительным", — сказал он.Количество заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к 90 тысячам.В Moody’s Analytics оценивают вероятность того, что вспышка коронавируса перерастет в пандемию, в 40%.На этом фоне экономисты Goldman Sachs ожидают глобального скоординированного смягчения денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких недель.