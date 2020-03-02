В ночь на 2 марта во Владимирской области на федеральной трассе Волга произошла серьезная авария. Рядом с деревней Гороховец микроавтобус столкнулся с грузовой машиной, передает РИА ..

В ночь на 2 марта во Владимирской области на федеральной трассе "Волга" произошла серьезная авария. Рядом с деревней Гороховец микроавтобус столкнулся с грузовой машиной, передает РИА Новости.В результате ДТП погиб один человек, 16 получили травмы. Пострадавших доставили в местную больницу. По данным издания "Известия", в автобусе ехала группа строителей. Они направлялись из Москвы в Нижний Новгород.На месте происшествия работают экстренные службы. Движение по одной из полос трассы "Волга" временно ограничено, сообщает "". Подробности случившегося устанавливаются.