Опубликованы основной постер и второй трейлер фильма Стрельцов. Фильм, основанный на реальных событиях, выйдет в прокат 16 апреля 2020 года. Это история об одном из величайших спортсменов XX века – футболисте Эдуарде Стрельцове.

Опубликованы основной постер и второй трейлер фильма "Стрельцов".Это история об Эдуарде Стрельцове — одном из величайших футболистов XX века. В двадцать лет он был кумиром миллионов, вся страна с замиранием сердца ждала его дуэли с Пеле на чемпионате мира 1958 года. Но за несколько дней до отъезда команды недоброжелатели сломали судьбу спортсмена.Стрельцову пришлось совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать, что он — чемпион, по праву заслуживший настоящую народную любовь.В главных ролях – Александр Петров, Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев и другие.Фильм создан ТПО "РОК", кинокомпанией "Централ Партнершип", Студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и телеканалом "Россия 1" при поддержке Фонда кино. Продюсерами проекта выступают Алексей Учитель, Рафаел Минасбекян, Леонид Верещагин и Антон Златопольский. Партнерами проекта также стали Российский Футбольный Союз и футбольный клуб "Торпедо".Фильм "Стрельцов" выйдет на экраны кинотеатров 16 апреля 2020 года.