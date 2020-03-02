Международному Олимпийскому комитету даны сутки на предъявление объяснений, как на обвинительных документах по делу российских биатлонисток оказались поддельные подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортивный арбитраж ждет от МОК ответа.

Международному Олимпийскому комитету даны сутки на предъявление объяснений, как на обвинительных документах по делу российских биатлонисток оказались поддельные подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортивный арбитраж ждет от МОК ответа.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в Швейцарии началось заседание по делу трех наших спортсменок – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые на основании решения МОК и Всемирного антидопингового агентства были дисквалифицированы и лишены олимпийских наград Сочи-2014. Суд CAS проходит в закрытом режиме.Бумаги, которые были предоставлены МОК, являются основными обвинительными документами по делу трех наших "стреляющих лыжниц", напоминает ТАСС. Но, как пояснил адвокат биатлонисток Алексей Панич, эксперты из Великобритании и России установили, что подписи информатора WADA Родченкова подделаны.