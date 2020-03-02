Россиянка Светлана Кузнецова улучшила свои позиции в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованной на официальном сайте организации. Представительница России поднялась с 46-й на 32-ю строчку, обойдя соотечественницу Веронику Кудерметову.

Россиянка Светлана Кузнецова улучшила свои позиции в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации, опубликованной на официальном сайте организации. Представительница России поднялась с 46-й на 32-ю строчку, обойдя соотечественницу Веронику Кудерметову.На счету Кузнецовой стало 1527 очков. Лучшей среди россиянок осталась Екатерина Александрова. С 1775 баллами она располагается на 27-м месте. Следом идет Анастасия Палюченкова (30-я позиция, 1540 очков).Лидером рейтинга по-прежнему осталась австралийка Эшли Барти (8717). За ней идут румынка Симона Халеп (6076), Каролина Плишкова из Чехии (5205), представительница Канады Бьянка Андрееску (4555) и американка София Кенин (4365).