Экстремистская организация Талибан (запрещена в РФ) объявила о возобновлении военных действий. Афганские власти 22 февраля договорились с талибами о снижении уровня насилия в стране. Этот период должен был продлиться семь дней.

Экстремистская организация "Талибан" (запрещена в РФ) объявила о возобновлении военных действий. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя радикального движения.Собеседник агентства заявил об окончании периода "снижения уровня насилия".Тем временем, по данным информагентства, на востоке страны произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и 11 получили ранения.В ночь на 22 февраля афганские власти договорились с талибами о снижении уровня насилия в стране. Этот период должен был продлиться семь дней.29 февраля сообщалось о соглашении, заключенном между талибами и США. Подписи под документом поставили спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения мулла Абдулла Гани Барадар. В совместной декларации Вашингтона и Кабула говорится, в частности, что США и страны НАТО выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.Позже госсекретарь США Майк Помпео заверил мировое сообщество, что в соглашении Белого дома и талибов нет тайных дополнений.