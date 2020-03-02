Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Карен Хачанов сумел подняться с 17-го на 15-е место, набрав 2120 баллов. На 14-й позиции расположился Андрей Рублев (2234 очков). Замыкает пятерку лучших Даниил Медведев (5890).

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга своей организации. Россиянин Карен Хачанов сумел подняться с 17-го на 15-е место, набрав 2120 баллов. На 14-й позиции расположился Андрей Рублев (2234 очков). Замыкает пятерку лучших Даниил Медведев (5890).Таким образом, впервые в истории Ассоциация теннисистов-профессионалов в топ-15 оказались сразу три представителя России.Рейтинг ATP по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, в активе которого 10220 очков. Следом располагаются испанец Рафаэль Надаль (9850), австриец Доминик Тим (7045) и швейцарец Роджер Федерер (6630).