У иностранного гражданина, летевшего из Ирана в КНР с транзитом через российский аэропорт Шереметьево, обнаружили коронавирус. Об этом сообщило посольство России в Китае на официальном ..

У иностранного гражданина, летевшего из Ирана в КНР с транзитом через российский аэропорт "Шереметьево", обнаружили коронавирус. Об этом сообщило посольство России в Китае на официальном сайте.Все пассажиры, которые следовали одним рейсом с больным, были доставлены в специально оборудованную гостиницу для медицинского осмотра. Ни у одного из находившихся на борту россиян симптомов китайского заболевания не было выявлено, передает .