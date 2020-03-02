Он продлится почти 50 дней и завершится 19 апреля главным христианским праздником Пасхой.

Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост — самый строгий и долгий из многодневных постов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя.Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.Предстоятель РПЦ на первой неделе поста по традиции будет совершать ежедневные богослужения. Так, в понедельник патриарх совершит повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского (традиционно читается на первой неделе Великого поста) в храме Христа Спасителя, во вторник — в Богоявленском кафедральном соборе, в среду — в столичном Даниловом монастыре, а в четверг — в Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом посаде. Богослужения начнутся в 18.00.Глава РПЦ будет совершать на предстоящей неделе также особую "великопостную" литургию - Литургию Преждеосвященных Даров: в среду утром в храме Христа Спасителя, а в пятницу - в Троице-Сергиевой лавре. Кроме того, в субботу патриарх совершит литургию в московском Покровском женском монастыре.Великий пост — самый строгий из всех многодневных постов. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 19 апреля.