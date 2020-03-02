У россиянина, вернувшегося из Италии в конце февраля, подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с китайским заболеванием. Состояние ..

У россиянина, вернувшегося из Италии в конце февраля, подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с китайским заболеванием.Состояние мужчины удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Как уточняет телеграм-канал РИА Новости, люди, с которым общался россиянин, сейчас находятся под наблюдением врачей.