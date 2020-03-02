Музыкально настроенный пассажир с резкими манерами был остановлен на входе в здание аэропорта Омска, где и устроил своеобразный рэп-баттл со стражами порядка. Полицейские выслушали исполнителя, а затем передали его медикам.

Музыкально настроенный пассажир с резкими манерами был остановлен на входе в здание аэропорта Омска, где и устроил своеобразный рэп-баттл со стражами порядка. Полицейские выслушали исполнителя, а затем передали его медикам.В воздушную гавань молодой человек пытался пройти днем 1 марта, но его поведение привлекло внимание сотрудников МВД на входе. Дальше он не прошел, а свое негодование выразил в доступной, как ему показалось, форме."Ты что, дурак что ли, тебе что, постоянно это талдычить, что тебе нужно работать над собой, над психологией своей, а не мне с тобой? В принципе кто ты для меня в данный момент? Что, а, ну, посмотри еще разок. Что, да? Страх я вижу в твоих глаза. Эй, да, тени вокруг меня это. Я был избран выше, чем тебя", — зачитал молодой человек.Перечить ему никто не стал, поскольку на место уже спешили врачи. В итоге рэпера, по данным "Комсомольской правды в Омске", доставили в психиатрическую больницу, где ему предстоит пройти обследование. Алкоголя и наркотиков в его анализах не обнаружено."Тот случай, когда еще не сел в самолет, но уже улетел", — с юмором прокомментировали поведение пассажира пользователи соцсети.