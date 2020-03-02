В 2019 г. деньгами материнского капитала воспользовались 936,8 тыс. семей, что на 17% больше плана, заявил замминистра труда Алексей Вовченко. Минтруд прогнозировал, что в 2019 г. материнским капиталом воспользуются 800 тыс. семей.

В 2019 г. деньгами материнского капитала воспользовались 936,8 тыс. семей, что на 17% больше плана, заявил замминистра труда Алексей Вовченко. Минтруд прогнозировал, что в 2019 г. материнским капиталом воспользуются 800 тыс. семей.Показатель вырос благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми, отметил Вовченко, сообщает ТАСС. Меры господдержки, предусмотренные национальным проектом "Демография", помогают "предотвратить откладывание решения о рождении ребенка на более поздний срок", пояснил замминистра.Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов — "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни". Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 трлн руб.Размер маткапитала увеличен в 2020 г., , а россияне смогут получить выплаты уже после рождения первого ребенка.Президент Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Действие программы продлено до конца 2026 г. с ежегодной индексацией размера выплат.Маткапитал выплачивают семьям, в которых с 1 января 2020 г. родился или усыновлен первый ребенок, такие семьи получат 466617 руб. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616617 руб.Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в России с 2007 г.Новый закон сокращает срок выдачи сертификата на маткапитал с 15 до пяти дней, получить сертификат можно в беззаявительном порядке.Срок перечисления средств материнского капитала сокращен с 30 до десяти дней.Право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020 г. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616617 руб.