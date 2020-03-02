Крупный пожар на ферме в Башкирии: горит 1800 квадратных метров. До прибытия пожарных с фермы эвакуированы 250 голов крупного рогатого скота, пострадавших нет.

Крупный пожар на ферме в Башкирии: горит 1800 квадратных метров. До прибытия пожарных с фермы эвакуированы 250 голов крупного рогатого скота, пострадавших нет.Сообщение о возгорании на ферме в селе Нижнесикиязово Балтачевского района поступило в экстренные службы в пять часов утра, сообщили ГТРК "Башкортостан" в пресс-службе регионального МЧС. К моменту прибытия первого подразделения МЧС горела кровля здания коровника, площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Тушение пожара продолжается силами и средствами МЧС и добровольных пожарных дружин.