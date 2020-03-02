Молодой полицейский из Белгорода тайно проник в автомобиль одного из жителей города и лег спать в машине. Его, к своему удивлению, обнаружил утром следующего дня хозяин авто, сообщает ..

Молодой полицейский из Белгорода тайно проник в автомобиль одного из жителей города и лег спать в машине. Его, к своему удивлению, обнаружил утром следующего дня хозяин авто, сообщает телеканал "".Любителем вздремнуть в чужой машине оказался 20-летний сотрудник изолятора временного содержания. Он устроился на работу в правоохранительных органах лишь недавно, но теперь ему грозит увольнение. В отношении младшего сержанта назначили служебную проверку.