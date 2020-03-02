Жителям предлагают выбрать её название

Во Владимире в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне появится новая улица. Городская администрация предлагает жителям города проголосовать за её название.Для голосования доступны 5 вариантов названия будущей улицы:Улица Героев-владимирцевУлица МирнаяУлица ПрифронтоваяУлица СталинградскаУлица ТверскаяСейчас в голосовании лидирует улица Героев-владимирцев, однако каждый голос может изменить ситуацию. Сделать свой выбор можно по ссылке. Голосование продлится до 31 марта.Справка:На фронт из города Владимира было призвано 24 724 человека, 10 861 из них погибли, умерли от ран, пропали без вести. 24-м жителям Владимира присвоено звание Героя Советского Союза, имена героев-владимирцев увековечены в барельефах мемориального комплекса на площади Победы.