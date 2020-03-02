02.03.2020

2020-03-02 11:20:03

В ДТП у химзавода во Владимире погибли мужчина и женщина

Установлена личность одного из погибших в утренней аварии пешехода. Им оказался мужчина 1952 года рождения, житель Камешковского района. Личность второй погибшей женщины пока не установлена, сообщают в региональном УМВД.

Напомним, ДТП произошло около6.30 в районе Химзавода. Пешеходы попали под колеса такси, перебегая дорогу в неположенном месте. За рулем Хёндай Грета был 33-летний водитель. От удара Мужчина и женщина погибли на месте.

Фото паблика "Подслушано автомобилистов"