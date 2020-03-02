В Краснодарском крае массово гибнет птица, и это может стать опасным для человека. В этом винят местных аграриев, которые в борьбе с грызунами на полях нарушают правила защиты окружающей среды.

В Краснодарском крае массово гибнет птица, и это может стать опасным для человека. В этом винят местных аграриев, которые в борьбе с грызунами на полях нарушают правила защиты окружающей среды, передает ГТРК "Кубань".Первый очаг эпидемии выявили в сразу после новогодних праздников в Тимашевском районе. Там погибло более двух тысяч голубей, сойки, совы, пустельга, а с ними и зайцы. Многие из птиц были перелетными. Исследование мертвых птиц показало, что у них в крови обнаружен фосфид цинка — это яд, используемый фермерами для защиты посевов от грызунов. Очевидно, производитель разбросал обработанное ядом, запрещенным в России, зерно на посевных площадях.Председатель Тимашевского районного общества охотников и рыболовов Юрий Семёнов считает, что фосфид цинка токсичный яд. Например, воробью достаточно склевать до 10 — 15 обработанных зерен, чтобы погибнуть. Вслед за птицами и грызунами гибнут хищные пернатые, а дальше шакалы, лисы и волки. Самое страшное, что пищевая цепочка не обрывается на пернатых и животных, яды вполне могут попасть в организм человека, и причинить значительный вред здоровью. подчеркивает Юрий Семенов.В начале февраля уже в Динском районе был отмечен эпицентр массовой гибели пернатых и животных. По данному факту подано заявление в районное ОВД.