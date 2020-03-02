Доля просроченных кредитов в Ивановской области выше, чем в среднем по стране. Платежную дисциплину по кредитам в различных регионах России проанализировали эксперты РИА Новости. Затем был составлен рейтинг в зависимости от объема просроченных кредитов.

Доля просроченных кредитов в Ивановской области выше, чем в среднем по стране. Платежную дисциплину по кредитам в различных регионах России проанализировали эксперты РИА Новости. Затем был составлен рейтинг в зависимости от объема просроченных кредитов.Самая высокая доля просроченной задолженности отмечена среди жителей Ингушетии. Лидерами по своевременному возврату кредитов в стране стали Крым, Севастополь, Ненецкий автономный округ, и Чукотка.Ивановская область занимает 65-ю строчку рейтинга, сообщает ГТРК "Ивтелерадио". На начало 2020 года доля просроченных кредитов в регионе составляет 4,76 процента. Общий показатель по стране — 4,05 процента. По сравнению с предыдущим годом цифра снизилась незначительно — всего шесть десятых процента. Прирост задолженности по кредитам – 12,8 процента.