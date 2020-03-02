В Казани при демонтаже здания рабочего придавило бетонной стеной. Прибывшие на место вызова спасатели, извлекли его и передали бригаде скорой помощи. Сейчас устанавливают причины происшествия и личность пострадавшего.

В Казани при демонтаже здания рабочего придавило бетонной стеной. Прибывшие на место вызова спасатели, извлекли его и передали бригаде скорой помощи. Сейчас устанавливают причины происшествия и личность пострадавшего.Как уточняет ГТРК "Татарстан", ЧП случилось в десять утра. На единый номер вызова экстренных служб "112" пришло сообщение о происшествии на улице Клары Цеткин. Отмечалось. что при демонтаже здания бывшего завода ОАО "Сантехприбор" бетонная плита придавила мужчину. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасательной операции. Мужчина оказался жив, его аккуратно извлекли из-под плиты и передали бригаде скорой помощи.