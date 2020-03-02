Статус русского народа как государствообразующего устанавливается президентскими поправками в Конституцию РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Статус русского народа как государствообразующего устанавливается президентскими поправками в Конституцию РФ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", – цитирует Володина РИА Новости.По его словам, в поправках сказано союзе равноправных народов в РФ, а также о защите прав малых народов. Помимо этого поправки предоставляют право республикам устанавливать у себя национальные языки в качестве государственных – наряду с русским."Республики вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти, в органах местного самоуправления", – уточнил Володин.2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму текст поправок в Конституцию ко второму чтению.Ранее президент поручил разработать проект закона, который предусматривает контроль за соблюдением правил русского языка при использовании его как государственного.