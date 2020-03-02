Она написала явку с повинной

В Коврове суд вынес приговор сотруднице клининговой компании, укравшей драгоценностей на 86 тысяч рублей у клиентов.Пока хозяева квартиры были в другой комнате, ковровчанка нашла в шкафу шкатулку с дорогими украшениями и украла сначала серьги с белыми камнями за 18 тысяч рублей, а затем вывалила всё содержимое шкатулки в карман. Закончив уборку, женщина сбежала из квартиры и планировала не возвращаться, однако позднее написала явку с повинной.На иждивении у уборщицы находятся двое детей, поэтому Ковровский городской суд назначил ей наказание в виде 1,5 лет условно.