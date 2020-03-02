22 человека, в том числе 21 ребенок, были госпитализированы после празднования Масленицы в Краснодаре. По предварительным данным, дети отравились блинами. Как передает ТАСС, пострадавшие ..

22 человека, в том числе 21 ребенок, были госпитализированы после празднования Масленицы в Краснодаре. По предварительным данным, дети отравились блинами.Как передает ТАСС, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Специалисты регионального Роспотребнадзора проводят эпидемиологического расследование: изучают пробы воды и пищи и обследуют сотрудников предприятия общественного питания, участвовавших в мероприятии.