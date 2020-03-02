В инфекционной больнице №1 в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус. Сейчас он проходит комплекс диагностических мероприятий. Об этом сообщает
штаб по контролю и ..
В инфекционной больнице №1 в Москве находится пациент с подозрением на коронавирус. Сейчас он проходит комплекс диагностических мероприятий. Об этом сообщает
штаб по контролю и мониторингу ситуации с китайским заболеванием.
Точный диагноз станет известен только после получения результатов исследований. По данным , за последние недели на территории России у нескольких людей подозревали опасную инфекцию, но она ни у кого не подтвердилась.