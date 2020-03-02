В московскую инфекционную больницу номер 1 госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус. Как сообщают в оперативном штабе Департамента здравоохранения, диагноз пока официально не подтвержден - нужно дождаться результатов анализов.

В московскую инфекционную больницу номер 1 госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус. Как сообщают в оперативном штабе Департамента здравоохранения, диагноз пока официально не подтвержден — нужно дождаться результатов анализов.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подтвердил, что в московской инфекционной больнице номер 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-19. Это значит, что сейчас пациент изолирован в отдельный бокс и его анализы тщательно проверяют. Однако пока диагноз официально не подтвержден.О пациенте известно, что это молодой человек, ему 29 лет, он москвич и 23 февраля вернулся из Италии в Россию. Летел он из Милана в Москву прямым рейсом авиакомпании “Победа”. По сообщению агентства РИА Новости, со вчерашнего вечера пассажиров этого рейса навещают медики и берут срочные анализы на коронавирусную инфекцию. Первые результаты должны быть готовы уже сегодня.Медики напоминают, что симптомы коронавирусной инфекции схожи с гриппом. В случае недомогания необходимо не выходить из дома и вызывать врача. Членам семьи больного так же, как и в случае с гриппом, необходимо носить медицинскую маску при общении с ним, часто мыть руки, дезинфицировать и проветривать помещение.По информации оперативного штаба Департамента здравоохранения Москвы, это уже не первый случай подозрения на коронавирус в столице. Было уже несколько таких случаев, ни в одном из них диагноз не подтвердился.