Неизвестный гражданин сообщил о минировании нескольких объектов в разных городах...

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании.В ОП «Китай-город» поступило сообщение, что на службу «02» позвонил неизвестный гражданин и сообщил о минировании нескольких объектов в разных городах. При этом гражданин вел интернет-трансляцию в одной из социальных сетей неограниченному числу лиц.На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Гражданин был задержан.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60