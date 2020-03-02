Неизвестный гражданин сообщил о минировании нескольких объектов в разных городах...
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании.
В ОП «Китай-город» поступило сообщение, что на службу «02» позвонил неизвестный гражданин и сообщил о минировании нескольких объектов в разных городах. При этом гражданин вел интернет-трансляцию в одной из социальных сетей неограниченному числу лиц.
На место происшествия незамедлительно были направлены полицейские и оперативные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий мужчина. Гражданин был задержан.
Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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