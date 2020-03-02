В городском округе Люберцы неизвестный выстрелил в голову местного жителя. ЧП случилось 1 марта, передает агентство Москва. По предварительным данным, мужчина стоял возле дома вместе с ..

В городском округе Люберцы неизвестный выстрелил в голову местного жителя. ЧП случилось 1 марта, передает агентство "Москва".По предварительным данным, мужчина стоял возле дома вместе с сестрой и друзьями, когда к нему подошли незнакомцы. Один из них начал приставать к родственнице местного жителя, в результате чего между сторонами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.После драки неизвестные бросились прочь, а мужчина пустился за ними в погоню. Один из незнакомцев развернулся и несколько раз выстрелил в преследователя. Местный житель получил ранения в области головы и руки. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь, сообщает .