Водитель такси увез чужого ребенка в неизвестном направлении. В настоящее время автомобилиста разыскивает полиция, передает агентство Москва. По предварительной информации, таксист ..

Водитель такси увез чужого ребенка в неизвестном направлении. В настоящее время автомобилиста разыскивает полиция, передает агентство "Москва".По предварительной информации, таксист подвозил семью из центра Москвы в Мытищи. Водитель высадил родителей, после чего уехал вместе со спящим ребенком. Другие подробности случившегося устанавливаются, передает ".