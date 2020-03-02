В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты. Юноша, который находился с ней, рассказал правоохранителям, что она потеряла сознание, подавившись шоколадкой. Но не исключено, что девушка могла отравиться медицинскими препаратами.

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.Скорую вызвал молодой человек, находившийся с ней, но спасти девушку медикам не удалось.Полиции юноша рассказал, что его подруга потеряла сознание, подавившись шоколадкой, сообщает телеканал РЕН.Правоохранители устанавливают истинные причины смерти несовершеннолетней, при этом не исключается, что она могла отравиться медицинскими препаратами.