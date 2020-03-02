В нашей стране легализован еще один электрический кроссовер: Одобрение типа транспортного средства получил вседорожный Audi e-tron. Кроссовер приедет к нам только в одной – старшей – модификации и привезет с собой крайне необычные опции.

В нашей стране легализован еще один электрический кроссовер: Одобрение типа транспортного средства получил вседорожный Audi e-tron. Кроссовер приедет к нам только в одной - старшей - модификации и привезет с собой крайне необычные опции.Документ, опубликованный Росстандартом, уточняет, что вседорожник в нашей стране будет оснащаться двумя асинхронными электромоторами переменного тока, расположенными поперечно на передней и задней осях. Развивают они, согласно ОТТС, 192 и 234 пиковых л.с. соответственно, при этом совокупная отдача силовой установки составляет 408 л.с.Любопытно, что на официальном сайте Audi Россия в разделе, посвященном e-tron, указаны другие цифры - 170 л.с. на передней оси, 190 на задней и 360 совокупных "лошадей", хотя возможно, что в этом случае подразумевается номинальная отдача.Зафиксирован в ОТТС и приблизительный запас хода: у Audi e-tron он составит 400 км, хотя производитель оговаривает, что конечный показатель зависит от дорожных условий, режима движения, погоды и тому подобное и вовсе не всегда соответствует паспортным данным. Ввозить в Россию вседорожники планируется либо из Германии, либо из Бельгии.В список оснащения электрокроссовера в нашей стране войдут колесные диски до 21 дюйма, мультимедийная система, электролюк в крыше, кресла с функцией массажа, адаптивный круиз, система ночного видения и ряд других ассистентов. Указаны в списке и так называемые "устройства непрямого обзора на основе систем видеокамер/мониторов", а это означает, что в России однажды можно будет приобрести Audi e-tron без боковых зеркал: их функцию возложат на видеокамеры.Известно, что продажи новинки Audi планирует начать во втором квартале нынешнего года, причем право продавать e-tron будет делегировано лишь избранным дилерам. Цены объявят ближе к старту продаж, но по предварительным прикидкам, новинка из Ингольштадта окажется чуть дороже британского конкурента Jaguar I-Pace - то есть, можно ожидать конечную цену в районе 6,5 миллиона рублей.