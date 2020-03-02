В Башкортостане мужчина прямо на глазах у хозяина зарезал соседскую собаку. Видео с соответствующим содержание опубликовали в социальных сетях. На нем видно, что две собаки сцепились возле ворот частного дома в Стерлитамаке, затем вышел хозяин, чтобы забрать питомца, но не успел.

В Башкортостане мужчина прямо на глазах у хозяина зарезал соседскую собаку. Видео с соответствующим содержание опубликовали в социальных сетях. На нем видно, что две собаки сцепились возле ворот частного дома в Стерлитамаке, затем вышел хозяин, чтобы забрать питомца, но не успел. Через несколько секунд подбежал сосед и с размаху всадил нож в шею животного. Перед этим он крикнул "Я предупреждал", сообщает ГТРК "Башкортостан".Пса отвезли в ветеринарную клинику. Сейчас он истекает кровью, и врачи отказываются его лечить. "Сообщение об этом инциденте поступило в дежурную часть. По этому факту дознаватели начали доследственную проверку. Специалисты изучают запись с камеры видеонаблюдения", — рассказали представители пресс-службы регионального МВД.